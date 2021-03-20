إتحاد العاصمة.. “عنتر يحيى” يكشف الكثير من الخبايا

كشف سهرة اليوم السبت المدير العام الرياضي لإتحاد العاصمة “عنتر يحيى” الكثير من الخبايا المُتعلقة بالفريق.

“عنتر يحيى” نزل ضيفا على برنامج “الشوط الثالث” في التلفزيون العمومي وتحدث عن العديد من الأمور.

“بعد فوزنا ضد شبيبة سكيكدة اليوم يُمكن القول أننا لسنا بعيدين عن المراكز الأولى ويُمكننا لعب الأدوار الأولى”.

“مولودية الجزائر عانى من نقص الفعالية ضد تاونغيث السنغالي وأتمنى أن يستمر الأمر أيضا في الداربي ضدنا يوم الجمعة”.

“البداية هذا الموسم لم تكن مُوفقة لعديد الأسباب لكن الآن نحن في وضعية مريحة خاصة وأن المناخ السائد حاليا في الفريق جيد”.

“في كل مشروع هناك تصحيح.. في بداية العمل كنت خارج الجزائر لكن بعد قدومي للجزائر تفتحو عينيا ووذنيا ما جعلني أغير الكثير من الأمور”.

“بخصوص الإستقدامات التي قمت بها.. كاين لاعب يصدق وكاين لي مايصدقش وكاين مُدرب ينجح وكان الذي لا ينجح”.

“نسعى للتعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو الشتوي القادم خاصة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خمايسية”.

“لا توجد هناك أي اتصالات مع اللاعب نوفل خاسف وسنتحدث مع منير زغدود حول المناصب التي سندعمها أيضا”.

“التحكيم في الجزائر بحاجة لثورة حقيقية على كل المجالات وراسلت “لاليغ” لعقد اجتماع مع كل رؤساء النوادي للحديث عن هذا الأمر”.

“أعرف منير زغدود شخصيا.. أنا من اتصلت به قبل عاشور جلول وأُؤكد للأنصار بأنني أدعمه بكل قوة”.