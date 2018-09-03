“إتحاد العاصمة” لن يستقبل “القوة الجوية” على ملعب 5 جويلية !

كشف محمد الحاج علي مدير “ملعب 5 جويلية” الأولمبي أنّ مباراة إتحاد العاصمة ضد “القوة الجوية العراقي” لحساب مباراة العودة في كأس العرب والمُقرّر إجراؤها يوم 09 سبتمبر لن تلعب في “دار الشرع”.

وصرح “محمد الحاج علي” للنهار: “أفضل خسارة مباراة واحدة على خسارة موسم كامل”.

وأضاف: “من المستحيل لعب مباراة العودة بين إتحاد العاصمة والقوة الجوية على ملعب 5 جويلية”.

وتابع: “09 سبتمبر يوم غد ونحن مطالبون بإعادة تهيئة الملعب، وإلا لن تلعب لا هذه المباراة لا مباراة أخرى”.

هذا ولم تحدد إدارة “سوسطارة” الملعب الذي سيتم فيه استقبال القوة الجوية العراقي.

يذكر أن رفقاء “زماموش” نجحوا في تحقيق الفوز في الأراضي العراقية بنتيجة “1-0”.