إتحاد العاصمة / مولودية الجزائر.. داربي عاصمي مثير بهدف التأكيد

سيكون عشاق المستدير المحلّية على موعد مساء اليوم. مع متابعة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر و إتحاد العاصمة في قمة الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة.

كما يسعى مولودية الجزائر لحصد النتائج الإيجابية بعد سلسلة طويلة من الفوز. فيما يطمح فريق “سوسطارة” للتاكيد على صحوته.

في حين حقّق مولودية الجزائر فوزا مهمّا أمام بارادو. فيما حقّق إتحاد العاصمة فوزا كبيرا أمام المستضيف وداد تلمسان.

وسيدير القمة المنتظرة الحكم الرئيسي إبرير بمساعدة كل من شعلالي كمساعد اول. وبلقاسم مساعد حكم ثاني، بالإضافة لآيت عامر حكما رابع.

كما ستلعب المباراة بملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من الـ 16:00 سا. على أمل أن تكون الموقعة عند حسن ظن الجماهير الجزائرية عامة والعاصمية خاصة.

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وعينت لجنة التحكيم، الحكم إبرير، لإدارة قمة الجولة الـ13، والتي ستجمع مولودية الجزائر بالغريم التقليدي اتحاد العاصمة.

كما سيدير الحكم إبرير هذه القمة، بمساعدة كل من شعلالي، مساعد أول، وبلقاسم مساعد حكم ثاني، بالإضافة لآيت عامر حكما رابع.

في حين تعد القمة، بندية كبيرة بين الغريمين، حيث يسعى اتحاد العاصمة لتأكيد صحوته. ويطمح العميد لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وعبر المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، حسين آشيو، عن استيائه الكبير رلمردود فريقه هذا الموسم، واصفا إياه بالهزيل جدا.

وصرح آشيو، لتلفزيون “النهار”: “أنا أول المستائين من المردود الحالي للفريق، والذي يعتبر غير كاف تماما، وأشعر بالمرض بسبب ذلك”

كما أضاف: “من ينشط في كاتحاد العاصمة، عليه تحمل الضغط المفروض عليه، وهذا ما لم ألاحظه إلى حد الآن”.

وتابع حسين آشيو: “الكل يتحمل جزء من المسؤولية، سواء لاعبين، أو مدرب، فالكل مرتبط ببعضه البعض”.