إتحاد العاصمة نحو المجهول والأنصار يهددون بمقاطعة الداربي

خسارة تلو الأخرى، إتحاد العاصمة أصبح لا يفوز لا داخل الديار ولا خارج الديار، ويسير نحو المجهول في ظل صمت الجميع.

رفقاء زماموش تكبدوا الخسارة الثانية على التوالي، فوق أرضية ميدانهم في بولوغين ضد شبيبة الساورة، كما أن خط الهجوم سجل هدفين فقط في 270 دقيقة.

وتأتي هذه المشاكل قبل أيام قليلة عن مواجهة مولودية الجزائر، في الداربي الكبير في ملعب 5 جويلية.

من جهة أخرى، جماهير إتحاد العاصمة غاضبة على اللاعبين، وعلى الإدارة وتفكر في مقاطعة الداربي، كرد منهم على الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق.

كما فقد “أولاد البهجة” ثقتهم في الفريق بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوالي الهزائم زادت الطين بلة.