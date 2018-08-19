إتحاد العاصمة يبحث عن التأهل في “تانزانيا” !

يخوض إتحاد العاصمة عشية اليوم (17.00) مباراته الخامسة في دوري المجموعات لكأس الكاف عندما يحل ضيفا على “يونغ أفريكانز” التانزاني.

ويبحث أبناء “سوسطارة” على ترسيم التأهل للدور المقبل والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم في دوري المجموعات.

كما أن زملاء “زماموش” واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة وأنهم أكدوا في مختلف تصريحاتهم أنهم يبحثون عن الإنتصار الثالث على التوالي خارج الجزائر.

وأكد “تيري فروجي” مدرب الفريق في الندوة الصحفية أن فريقه ورغم نقص التعداد الا أنه عازم على تحقيق نتيجة إيجابية.

يذكر أن الفريق العاصمي سيكون محروما من العديد من العناصر البارزة على غرار بن خماسة، شيتة، بن يحي بودربال وغيرهم بسبب العقوبة.