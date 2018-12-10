إتحاد العاصمة يبحث عن “ريمونتادا” تاريخية !

يخوض إتحاد العاصمة مباراة صعبة عشية اليوم الإثنين في ملعب 5 جويلية ضد “المريخ السوداني” لحساب إياب مباراة الثمن نهائي لكأس زايد للأبطال.

وسيكون الفريق العاصمي مجبرا على الفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر من أجل قلب الطاولة على المريخ السوداني بعد ان انهزم ذهابا بنتيجة 4-1.

هذا وسيغيب كل من القائد “زماموش” والمهاجم “إيبارا” بسبب الإصابة بالإضافة إلى “فاروق شافعي” عن مباراة اليوم.

حتى وان كانت المهمة صعبة فلا مستحيل في عالم المستديرة، وهذا ما أكده المدرب “تيري فروجي” الذي طالب لاعبيه ببذل أقصى ما لديهم في المباراة.

وكل لاعبي الفريق تحذوهم عزيمة كبيرة من أجل قلب الطاولة وإهداء “أولاد البهجة” التأهل.

في نفس السياق، أكد مدرب “المريخ السوداني” أن المهمة لن تكون سهلة على أشباله من أجل الحفاظ على فارق الأهداف والتأهل للدور المقبل.