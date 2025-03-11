إتحاد العاصمة يبلغ ربع نهائي كأس الجزائر ويضرب موعدا مع شباب عين تموشنت

ضمن نادي إتحاد العاصمة، أمس الثلاثاء، تأهله للدور الربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، بعد الفوز أمام مستضيفه رائد القبة.

وبهدف دون رد، في ثمن نهائي المنافسة.

وشهدت المباراة التي إحتضنها ملعب الشهيد “محمد بن حداد” بالقبة، تسجيل هدف وحيد في اللقاء، لصالح الزوار. بتسجيل لاعب إتحاد العاصمة، مهدي مرغم، ضربة جزاء في الدقيقة الـ70 من الشوط الثاني.

وسيواجه إتحاد العاصمة، في الدور الربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، نادي شباب عين تموشنت، في ملعب محايد، وبوجود تقنية العودة بـ”الفيديو”.