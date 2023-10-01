إتحاد العاصمة يتأهل لدور المجموعات في رحلة الدفاع عن اللقب

تمكن فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة من فرض التعادل أمام ضيفه الفتح الرباطي المغربي بعد التعادل السلبي.

وجرت المباراة القوية التي كان بطلها لاعبو سوسطارة بملعب “ميلود هدفي” بوهران التي رسّمت تأهل القائد زين الدين بلعيد ورفقائه إلى دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية في رحلة الدفاع عن لقبه.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف الذي جرى في المغرب في وقت سابق.

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