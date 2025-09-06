إتحاد العاصمة يتجاوز أتلتيك بارادو بهدف دون رد و “السياربي” تفرض التعادل أمام خنشلة

تمكن نادي إتحاد العاصمة، اليوم السبت، من تحقيق فوز ثمين، أمام أتلتيك بارادو، وبرسم الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة.

في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “الدار البيضاء”. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، الجناح أحمد خالدي، في الدقيقة الـ47، مستغلا ركنية منفذة بإتقان من زميله بن زازة.

ليرفع بهذا الفوز، الإتحاد رصيده للنقطة 4، بعد التعادل في الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر، دون أهداف.

من جهته، فرض نادي شباب بلوزداد، التعادل الإيجابي، أمام إتحاد خنشلة، بملعب حمام عمار بخنشلة.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب، زناسني، بعدها عدل التونسي، بن حمودة، لصالح الزوار، في الدقيقة 73.

ليرفع اتحاد خنشلة رصيده للنقطة الخامسة، بعد تعادلين و فوز منذ إنطلاق الموسم، فيما بلغ الشباب النقطة الرابعة، بعد فوز و تعادل من أصل جولتين مع تبقي مباراة مؤجلة.