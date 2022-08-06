إتحاد العاصمة يتعادل امام شبيبة الساورة وديا

انتهت المباراة الودية التي جرت بين اتحاد العاصمة و شبيبة الساورة بالتعادل الإيجابي، اليوم السبت، بملعب عمر حمادي ببولوغين.

كما عرفت المباراة تسجيل أربعة أهداف كاملة، وثنائية في كل شبكة. وشهدت تغييرات بالجملة من الفريقين. خاصة وأن الفرصة كانت مواتية للمستقديمن الجدد.

و سجّل أهداف المباراة من جانب سوسطارة كل من بلقاسي و زميله في الفريق باشا. كما سجّل ملال الهداف الأول لنسور الجنزب عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعود زميله مباركي و يعدّل النتيجة.

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