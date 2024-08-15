إتحاد العاصمة يتعادل وديا أمام مستقبل الرياضي بقابس

تعادل فريق إتحاد العاصمة أمام نادي مستقبل الرياضي بقابس سلبا في التربص الاستعدادي للموسم القادم بالبلد الجار تونس.

وعرفت المباراة اعتماد المدرب نبيل معلول، اعتماده على تشكيلتين مختلفتين في الشوط الأول و الثاني، حيث اعتمد في الشوط الأول على كل من بن بوط، رضواني، شتي، عليلات، مونديكو، بوخنشوش، ليكونزا، مريلي، بلقاسمي، غشة، موسى علي.

في حين اعتمد المدرب التونسي نبيل معلول على تشكيلة مغايرة تماما، المتكونة من سوفي، رضواني، دهيري، مونديكو، عزي، شيتة، نعماني، بن زازة، ايت الحاج، بوسليو، بلقاسمي.

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