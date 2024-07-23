إتحاد العاصمة يتعاقد مع ثنائي تي بي مازمبي ليكونزا و مونديكو

أعلن نادي إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع ثنائي تي بي مازمبي، المدافع المحوري كيفن مونديكو ومتوسط الميدان، قلودي ليكونزا.

وحسب بيان إدارة إتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” فقد تم التعاقد مع المدافع المحوري كيفن مونديكو، لمدة ثلاث مواسم.

فيما تم التعاقد مع متوسط الميدان، قلودي ليكونزا، لمدة موسمين.

وللإشارة، تعد الصفقتين خامس إستقدامات إتحاد العاصمة خلال هذا الميركاتو الصيفي، بعد المدرب نبيل معلول، والتعاقد مع الظهير الأيسر، إلياس شتي، والجناح الأيمن، غشة حسام الدين.