إتحاد العاصمة يتعاقد مع لعمارة لموسمين

تعاقد فريق اتحاد العاصمة مع المدفع نبيل لعمارة لموسمين قادما من النادي الإفريقي التونسي حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء.

وقدم نبيل لعمارة، اليوم من طرف المناجير العام للفريق العاصمي توفيق قريشي، خلال الندوة التي انعقدت بالمركز الإعلامي التابع لمركب عمر حمادي ببولوغين.

وقال نبيل لعمارة عن تجربته الجديدة، رفقة نادي سوسطارة “لي الشرف ان ألعاب لفريق مثل اتحاد العاصمة الفائز مؤخرا بالطلوة الإفريقي”.

كما أضاف اللاعب السابق لمولودية الجزائر “اتمنى تقديم الإضافة المرجوة و السير في الطريق الصيح، أشكر الأنصار و ساعمل على تقدم الدفع لتشكيلتنا”.

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