إتحاد العاصمة يتعرض لمحاولة إحتيال في قضية إيبارا!

تعرض فريق إتحاد العاصمة لمحاولة إحتيال بخصوص المستحقات المالية للاعب الكونغولي برينس إيبارا الذي غادر النادي العاصمي الموسم الماضي.

وكانت إدارت إتحاد العاصمة قد عرضا من طرف أحد المجهولين لحل قضية اللاعب إيبارا بطريقة ودية مع دفع مبلغ 100 ألف اورو.

وكشف محامي اللاعب إيبارا أنه الوحيد المخول له الحديث عن اللعب الكونغولي والتفاوض في قضيته، حيث راسل إدارة فريق سوسطارة عبر البريد الإلكتروني قائلا:

“أيها السادة ، يبدو أن محاولات الاحتيال قد تضاعفت في الأيام الأخيرة في هذه القضية. علمت أن شخصًا قد مرر نفسه لموكلي (أي إيبارا). وآخر لمحاميه ”

يجب تجنب هذا الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالمال ، فإن المحتالين مثل الضباع يراقبون أدنى خطأ للنصب و الإحتيال.

وهكذا ، فإن “الإتفاق بالتراضي” – الذي زعمه البعض يكمن في تسوية القضية بدفع مبلغ 100 ألف يورو كان مجرد كذبة مفترضة منهم .

أخيرًا ، يختتم محامي إيبارا بهذه العبارات: ” أنا المحاور الوحيد في هذا الأمر شكرًا لكم على توخي الحذر “.