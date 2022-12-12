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الرياضة

إتحاد العاصمة يتعرف على منافسيه في دور مجموعات “الكاف”

بقلم فيصل زيان بوزيان
إتحاد العاصمة يتعرف على منافسيه في دور مجموعات “الكاف”
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أُجريت اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية، في مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بالقاهرة.

وأوقعت القرعة ممثل الكرة الجزائرية، نادي إتحاد العاصمة في المجموعة الأولى لمنافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية.

رفقة كل من الأندية: مارومو الجنوب الإفريقي، الأخضر الليبي، سانت إلوا لوبوبو الكونغولي.

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