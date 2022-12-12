إتحاد العاصمة يتعرف على منافسيه في دور مجموعات “الكاف”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أُجريت اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية، في مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بالقاهرة.
وأوقعت القرعة ممثل الكرة الجزائرية، نادي إتحاد العاصمة في المجموعة الأولى لمنافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية.
رفقة كل من الأندية: مارومو الجنوب الإفريقي، الأخضر الليبي، سانت إلوا لوبوبو الكونغولي.
Group A
▫️ @USMAofficiel
▫️ Marumo Gallants FC
▫️ Al Akhdar SC
▫️ FC Saint Eloi Lupopo#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/fpIqlDGjbU
— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) December 12, 2022
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