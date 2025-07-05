إتحاد العاصمة يتوج بكأس الجزائر التاسعة بفوز مثير على شباب بلوزداد

توج فريق إتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه الكبير على الغريم التقليدي شباب بلوزداد بثنائية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب نيلسون مانديلا.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب إتحاد العاصمة، حيث افتتح اللاعب رياض بن عياد التسجيل في الدقيقة التاسعة، ليضاعف أحمد خالدي النتيجة في الدقيقة 13 وسط فرحة جماهيرية عارمة. واستمر الفريق في سيطرته على مجريات اللقاء، مؤكداً تفوقه الكبير على منافسه العتيد.

وبهذه النتيجة، يُعتبر إتحاد العاصمة واحداً من أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ المسابقة، حيث أضاف إلى خزائنه اللقب التاسع ليعزز من مكانته في كرة القدم الجزائرية. واحتفل الأنصار بتتويج فريقهم في مشهدٍ حماسي ملأ مدرجات ملعب نيلسون مانديلا.

كما حسم أبناء البهجة نهائي رقم 58 في تاريخ المنافسة، وأنقذوا موسمهم الكروي الكارثي في البطولة، ما قد يفرغ الثلج البارد في علاقتهم مع الأنصار الذي غادروا الملعب وسط فرحة كبيرة.