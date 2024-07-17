إتحاد العاصمة يتوج بكأس الجزائر لكرة السلة لأول مرة في تاريخه

توج فريق إتحاد العاصمة بكأس الجزائر لكرة السلة لأولى مرة في تاريخه بفوزه في النهائي الذي جمع بنادي وداد بوفاريك.

و انتهت المباراة بنتيجة 71 مقابل 69 التي جرت داخل القاعة البيضاوية.

كما عرفت المباراة حدوث أعمال شغب و تكسير الكراس داخل القاعة البيضاوية التي تعبر أفضل قاعة الجزائر الكبيرة.

إلى جانب ذلك، شهدت المباراة المثيرة إصابة مصور التلفزيون العمومي على مستوى الظهر بعد تلقيه كرسي من طرف بعض أشباه الأنصار.