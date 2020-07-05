إتحاد العاصمة يحتفل بالذكرى 83 لتأسيسه

يحتفل إتحاد العاصمة اليوم 5 جويلية بالذكرى الـ 83 لتأسيس النادي العاصمي والذي يعتبر من أعرق الأندية الجزائرية.

وفي كل سنة يحتفل فيها الشعب الجزائري بعيد الإستقلال، يكون اتحاد العاصمة وأنصاره يحتفلون بذكرى تأسيسه المصادفة ليوم الـ5 من جويلية سنة 1937.

ونشر الحساب الرسمي للفريق تهاني كل من إدارة النادي، اللاعبين، واللاعبين القدامى بالإضافة إلى جماهير الفريق.

كما تقدمت إدارة النادي بأحر التهاني لكافة جماهير “أولاد البهجة” وتتمنى عيد ميلاد سعيد للفريق.