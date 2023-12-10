إتحاد العاصمة يحقق فوزا مثيرا أمام فيوتشر في منافسة الكاف

تمكن فريق إتحاد العاصمة من تحقيق فوز بهدف نظيف أمام الضيف مودرن فيوتشر المصري في الجولة الثالثة من منافسة الكونفيدرالية لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد عبد الله كانو في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، كما عرفت المباراة تألق الحارس بن بوط الذي أنقذ فريقه في عديد المرات.

وبهذا الفوز الكبير، يواصل أبناء البهجة حملة الدفاع على اللقب، بعدما حققوا فوزهم الثالث تواليا في دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية.

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