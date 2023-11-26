إتحاد العاصمة يحقق فوزا مستحقا أمام الهلال الليبي في الكاف

تمكن فريق إتحاد العاصمة من الفوز بهدفين مقابل صفر أمام نادي الهلال الليبي في المرحلة الأولى من دوري المجموعات من منافسة الكاف.

و سجل هدف الفوز لـ “سوسطارة” المتألق مريلي أمام المنافس الليبي، كما عرفت المباراة ضياع عدد كبير من الفرص التي لو سجلت لكانت النتيجة عريضة جدا.

وفتح الفريق العاصمي صفحة جديدة مع النتائج الإيجابية،بعدما أضاف المهاجم توميسونغ الهدف الثاني في أخر الدقائق من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، يتواجه الفريق العاصمي في ريادة الترتيب، مبتعدا على الهلال الليبي بثنائية.

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