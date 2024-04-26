إتحاد العاصمة يحل بالأراضي المغربية تحسبا لمواجهة نهضة بركان

حل وفد نادي إلإتحاد العاصمة، مساء اليوم الجمعة، بمطار مدينة وجدة المغربية، تحسبا لمواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

والمبرمجة يوم الأحد، بالملعب البلدي لمدينة بركان، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان في استقبال وفد نادي إتحاد العاصمة، بمطار مدينة وجدة، مسؤولو نادي نهضة بركان المغربي، بعد أن أقلع ممثل الكرة الجزائرية في منافسة كأس الكونفيدرالية في رحلة مباشرة، بعد تلقيه الضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد.

وللتذكير، سينسحب إتحاد العاصمة من مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في حال دخول لاعبي المنافس بقمصان تحمل خريطة وهمية لا تحترم سيادة دولة الجزائر.