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الرياضة

إتحاد العاصمة يحل ضيفا على شلغوم العيد وبارادو تستقبل السياسي

بقلم فيصل زيان بوزيان
إتحاد العاصمة يحل ضيفا على شلغوم العيد وبارادو تستقبل السياسي
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تستكمل اليوم السبت، مواجهات الجولة الرابعة من المحترف الأول، بإجراء ثلاث لقاءات، أبرزها مواجهة  شلغوم العيد ضد إتحاد العاصمة.

وسيسعى أبناء سوسطارة لمواصلة التألق، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، في المواجهة التي تنطلق بداية من الساعة الـ16.30 بملعب 11 ديسمبر بشلغوم العيد.

ومن جانب آخر، سيستقبل نادي بارادو خصمه شباب قسنطينة، بملعب عمر بن رابح على الساعة الـ16.30.

وستشهد الجولة الرابعة، إستقبال مولودية وهران لفريق جمعية الشلف، بملعب أحمد زبانة بوهران، على الساعة 19.00 مساءا.

Peut être une image de ‎une personne ou plus et ‎texte qui dit ’‎Professionnel Football de Ligue LIGUE رابطة كرة القدم المحترفة الرابطة OOTBALL 2022 2023 الجولة الرابعة السبت 17 سبتمبر 2022 اتحاد الجزائر 16:30 هلال شلغوم العيد دیسمبر 1960 شلغوم العيد 174 شباب قسنطينة 16:30 نادي بارادو الدار البيضاء جمعية الشلف 19:00 مولودية وهران احمد زبانة وهران‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/LnOhJ
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