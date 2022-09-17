إتحاد العاصمة يحل ضيفا على شلغوم العيد وبارادو تستقبل السياسي

تستكمل اليوم السبت، مواجهات الجولة الرابعة من المحترف الأول، بإجراء ثلاث لقاءات، أبرزها مواجهة شلغوم العيد ضد إتحاد العاصمة.

وسيسعى أبناء سوسطارة لمواصلة التألق، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، في المواجهة التي تنطلق بداية من الساعة الـ16.30 بملعب 11 ديسمبر بشلغوم العيد.

ومن جانب آخر، سيستقبل نادي بارادو خصمه شباب قسنطينة، بملعب عمر بن رابح على الساعة الـ16.30.

وستشهد الجولة الرابعة، إستقبال مولودية وهران لفريق جمعية الشلف، بملعب أحمد زبانة بوهران، على الساعة 19.00 مساءا.