إتحاد العاصمة يختتم تربص طبرقة بالفوز وديا أمام الأولمبي الرياضي الليبي

أنهى نادي إتحاد العاصمة، اليوم السبت، تربصه التحضيري، الذي خاضته كتيبة المدرب، نبيل معلول، بمدينة “طبرقة” التونسية، والذي دام لحوالي أسبوعين.

خاضت من خلاله تشكيلة النادي العاصمي، تحضيرات بدنية وفنية كثيرة، بالإضافة لخوضها لقاءات تطبيبقية، و خمس لقاءات ودية، أمام كل من أندية:المستقبل الرياضي بسليمان التونسي، وترجي مستغانم و وفاق سطيف و أولمبيك أقبو. أخرها

بالفوز وديا أمام نادي الأولمبي الرياضي الليبي.وبنتيجة هدف دون رد، من تسجيل اللاعب النيجيري، على موسى وال، في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وسيعود تعداد نادي إتحاد العاصمة، غدا الأحد، لأرض الوطن، لمواصلة التحضيرات، لمواجهة الملعب التونسي، المبرمجة بتاريخ 14 سبتمبر الداخل، في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني، لكأس الكونفيدرالية.