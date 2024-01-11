إتحاد العاصمة يخطف فوزا ثمينا أمام شبيبة الساورة

تمكن فريق إتحاد العاصمة من خطف فوز ثمين أمام شبيبة الساورة بالفوز بثنائية مقابل واحد رغم اللعب داخل القواعد بملعب 5 جويلية الأولمبي.

و سجل ثنائية فريق إتحاد العاصمة بلقاسمي في الدقيقتين 89 و 90 قبل إنتهاء المباراة بدقائق. في حين سجل الهدف الوحيد من جانب الشبيبة بلطرش في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وعاد الفريق العاصمي من جديد، بعدما سجل لاعبه بلقاسمي الهدفين في الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة المثيرة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–