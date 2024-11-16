إتحاد العاصمة يرتقي لصدارة الرابطة المحترفة بالمناصفة مع مولودية الجزائر

إرتقى نادي إتحاد العاصمة، اليوم السبت، إلى صدارة الترتيب العام للرابطة المحترفة، بالتساوي مع غريمه التقليدي، مولودية الجزائر.

بعد الفوز المحقق للنادي العاصمي، أمام ضيفه ومنافسه في الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة، شبيبة الساورة بنتيجة هدفين دون مقابل. مكن الفريق الأحمر و الأسود، من رفع رصيده للنقطة 16 هذا الموسم. وبالتساوي مع غريمه التقليدي، الفائز من جانبه أمام مستضيفه في هذه الجولة أمام مولودية البيض بهدف آندي ديلور.

ومن المنتظر أن يحسم أحد الفريقان الصدارة لصالحه، عند الفوز بمواجهة “الداربي” المؤجلة عن الجولة السابعة.

وبهذه الخسارة الرابعة هذا الموسم، يكون شبيبة الساورة قد توقف رصيده عند النقطة العاشرة برصيد عشرة نقاط، مع تبقي مواجهة مؤجلة في رصيد نسور الجنوب أمام شباب بلوزداد.

ولحساب ذات الجولة، حقق أولمبي الشلف، ثاني إنتصاراته هذا الموسم والأول خارج الديار، فبعد الإطاحة بمولودية البيض في الجولة السابقة بنتيجة هدفين دون رد. حقق الشلفاوة، الفوز أمام إتحاد بسكرة بنتيجة هدفين مقابل هدف. مكنهم من رفع رصيدهم للنقطة 11 في المركز التاسع في الترتيب العام للرابطة المحترفة. فيما تراجع إتحاد بسكرة للمركز 13 برصيد 9 نقاط.

كما حقق نجم مقرة، ثاني إنتصاراته هذا الموسم، بالفوز أمام الضيف، ترجي مستغانم بهدف دون رد، رافعا بذلك رصيده للنقطة 9 في المركز 14. أما ترجي مستغانم، فقد تجمد رصيده عند النقطة العاشرة في المركز 11 في سلم ترتيب الرابطة المحترفة.