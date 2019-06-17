“إتحاد العاصمة” يريد ضم “عياش”

لا يزال نادي إتحاد العاصمة يبحث عن تدعيمات نوعية خلال الميركاتو الصيفي خاصة وأن الفريق مقبل على منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وبالرغم من أن الحالة الإدارية لم تتضح بعد في نادي “سوسطارة” إلا أن القائمين على النادي يريدون التعاقد مع بعض اللاعبين قبل فوات الأوان.

حيث علمت مصادر “النهار أون لاين” أن لاعب “مقرة” زيوش عياش في مفاوضات متقدمة مع إدارة “سوسطارة”.

لاعب “مقرة” متعدد المناصب يمكنه اللعب في وسط الميدان وكذلك في الدفاع سواء كمدافع أيمن أو كقلب دفاع.

يذكر أن “عياش” كان قد تم اختياره كأفضل لاعب في مرحلة الذهاب من طرف جماهير “مقرة” ولعب دورا هاما في صعود فريقه للرابطة المحترفة الأولى.