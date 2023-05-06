إتحاد العاصمة يسافر غدا إلى كوت ديفوار تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا

سيكون وفد إتحاد العاصمة على موعد مع السفر غدا إلى كوت ديفوار قصد مواجهة اسيك ميموزا.

وستجري المباراة ضمن الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم.

وشجّع الرئيس المدير العام لمجمع ساربور محمد كريم الدين حركاتي اللاعبين بإلقاء كلمة تحفيزية أشاد من خلالها بالعمل الكبير لهم ودور المدرب عبد الحق بن شيخة.

كما شدّد على ضرورة تشريف الراية الوطنية خلال مأدبة العشاء التي نظمها اليوم.

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