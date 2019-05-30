“إتحاد العاصمة” يستنكر خرجة ملال وعرامة !!

وصف فريق إتحاد العاصمة المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس شبيبة القبائل “شريف ملال” و”طارق عرامة” المدير العام الرياضي لشباب قسنطينة بالمؤامرة.

ونشرت إدارة سوسطارة بيانا على موقعها الرسمي أمسية اليوم الخميس أكدت فيه أن المكالمة بمثابة فضيحة كبيرة جديدة في الكرة الجزائرية.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية تدين ملال وعرامة بما أن التحفيز غير قانوني وهو أمر محظور بموجب جميع القوانين.

وفي نفس البيان أكدت إدارة الإتحاد أن المكالمة الهاتفية توضح تشجيع الرجلين على الكراهية والعنف بكل أشكاله.