إتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كينيا

ستتنقل تشكيلة اتحاد العاصمة، زوال اليوم السبت، إلى العاصمة الكينية نيروبي، أين سيخوض الفريق ثاني تربص تحضيري بعد تربص تونس.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد، أنّ التربص التحضيري المقرر بكينيا، سيدوم لـ10 أيام، تحضيرا لمباراتهم المقبلة أمام رايون سبورت، لحساب منافسة كأس “الكاف”.

وسيرأس محمد بريكي، وفد الإتحاد الذي يضم 21 لاعبا، قبل أن يلتحق المستقدم الجديد برانس إيبارا، بتربص الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتنقل زملاء زيماموش، من كينيا مباشرة إلى رواندا، بعد نهاية تربصهم هذا لمواجهة رايون سبورت، في الـ16 من الشهر الجاري.