بالفيديو.. إتحاد العاصمة يشد الرحال نحو ليبيا

شدّ فريق إتحاد العاصمة الرحال اليوم الجمعة الرحال صوب ليبيا تحسبا لمواجهة الأخضر الليبي في كأس الكاف.

وتسعى تشكيلة سوسطارة للعودة بالنقاط الثلاث من ليبيا و الذهاب بعيدا من المنافسة القارية، بعد الفوز الكبير أمام لوبوبو الكونغولي.

وكان الفريق العاصمي قد اختتم استعداداته التدريبية للمواجهة المرتقبة بملعب عمر حمادي ببولوغين وسط حضور أغلب اللاعبين.

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