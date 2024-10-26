إتحاد العاصمة يضيع فرصة الإنفراد بصدارة الرابطة المحترفة

ضيع إتحاد العاصمة، اليوم السبت، فرصة الإنفراد بصدارة سلم ترتيب الرابطة المحترفة، بعد أن إكتفى بالتعادل أمام مضيفه في الجولة السادسة من الرابطة المحترفة، أولمبي الشلف.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب محمد بومزراق بمدينة الشلف، تضييع العديد من الفرص من جانب الفريقين.

وإنتهت المواجهة، على وقع التعادل السلبي بين الفريقين. ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة 12 بعد أن حقق ثلاث إنتصارات وثلاث تعادلات، بالمركز الثالث في سلم الترتيب، بالتساوي مع شباب قسنطينة و مولودية الجزائر.

فيما يواصل أولمبي الشلف، نتائجه المتواضعة منذ إنطلاق الموسم، حيث حقق الفريق 5 تعادلات وإنهزام، ليبقى في المركز 15 في سلم ترتيب الرابطة المحترفة برصيد 5 نقاط لحد الآن.