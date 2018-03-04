إتحاد العاصمة يطير اليوم إلى الكونغو في رحلة معقدة وطويلة !

يطير وفد “إتحاد العاصمة” اليوم الأحد، إلى “الكونغو” من أجل مواجهة “مانييما” في ذهاب الدور الـ16 في منافسة كأس “الكاف”.

وستكون رحلة رفقاء “زماموش” طويلة ومعقدة فالفريق مطالب بالإنتظار أكثر من 12 ساعة للوصول إلى الكونغو.

الإتحاد اختار رحلة “الجزائر-الدار البيضاء” (15.00) وبعدها “الدار البيضاء- الكونغو” (20.10) ومن المحتمل وصولهم فجر يوم الإثنين.

والأبرز من ذلك فإن وفد سوسطارة، مطالب بالمبيت في العاصمة “كيناشا” قبل أن يغادروا صباح الثلاثاء نحو “كيندو” مكان المباراة.

في رحلة جوية آخرى عبر الخطوط “الكونغولية” وسيصلون قبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة.

أما في رحلة العودة فإن أشبال المدرب “حمدي” سيحطون بالجزائر يوم السبت المقبل.

وذلك كون رحلة العودة من “كيندو” إلى “كينشاسا” ستكون يوم الجمعة، وبعدها من كينشاسا إلى الدار البيضاء ومن ثم إلى الجزائر.