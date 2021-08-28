إتحاد العاصمة يعلن عن تعاقده مع المحضر البدني رودولف

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة عن تعاقدها بصفة رسمية مع المحضر البدني رودولف دوفران الذي سبق له وأن عمل مع المدرب الجديد لفريق سوسطارة دينيس لافان في فريقه السابق شبيبة القبائل

وكانت إدارة الفريق العاصمي قد أعلنت عن تعاقدها مع المدرب الفرنسي دينيس لافان الذي خلف المدرب منير زغدود الذي يتواجد في نهاية عقده مع فريق سوسطارة.

وكان المحضر البندي رودولف صاحب الفضل في تألق لاعبي الشبيبة من الناحية البدنية وصمودهم على مستوى الجبهات الثلاثة طيلة الموسم الكروي الماضي سواء البطولة، كأس الرابطة، أو كأس الكونفيدرالية الإفريقية.