إتحاد العاصمة يعلن عن صفقة شي مالوم بطريقة مبتكرة وفريدة!

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة تعاقدها الرسمي مع اللاعب الكاميروني شي مالوم عبر منشور تفاعلي على حسابها الرسمي في إنستغرام.

في خطوة غير تقليدية، و عن طريق استخدام عنصر الألعاب والتشويق لكشف هوية الوافد الجديد للفريق.

المنشور جاء على شكل “ملف مشفر” يحمل اسم USMA FILE - ENCRYPTED، يتوسطه رمز QR مرفق بجملة “Scan me!”، مما جذب انتباه الجماهير وحفّزهم للتفاعل مع المحتوى بطريقة جديدة.

و بمجرد مسح الرمز، يُحوّل المتابع مباشرة إلى صفحة تكشف هوية الصفقة الجديدة، بعد الإجابة عن مجموعة من الأسئلة “Quizz”.

وعند الإنتهاء من الإجابة على الأسئلة، يتبيّن أن العملية تتعلق بالصفقة الجديدة للفريق، مع المدافع الدولي الكاميروني شي مالوم.

المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من أنصار الاتحاد الذين أشادوا بطريقة الإعلان “الحديثة والممتعة”. والتي تكسر النمط التقليدي للإعلانات الرسمية في كرة القدم الجزائرية، وتعكس احترافية جديدة في التواصل مع الجمهور.