إتحاد العاصمة يعود بأقل الأضرار من نيجيريا

إنهزم ممثل الكرة الجزائرية الوحيد المتبقي قاريا، نادي إتحاد العاصمة، اليوم الأحد، أمام مستضيفه نادي ريفرز يونايتد، بهدف دون مقابل.

في اللقاء الذي إحتضنه ملعب غودوسويل آكبابيو” بمدينة أويو، عرف تسجيل مهاجم ريفرز يونايتد أوغستين أوكيجفا الهدف الوحيد في اللقاء.

وعانى لاعبو اتحاد العاصمة في مواجهة اليوم امام الريفرز، بسبب عامل الصيام، وأثرت الرطوبة المرتفعة التي قدرت بنسبة 63%، ودرجة الحرارة التي بلغت 34 درجة في مدينة أويو النيجيرية على مستويات لاعبي سوسطارة.

ويجدر الإشارة، لاتزال فرص إتحاد العاصمة قائمة في التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، في لقاء العودة، والذي سيلعب يوم الأحد المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي، بشرط الفوز بفارق أهداف يفوق الهدف.