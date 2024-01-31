إتحاد العاصمة يفشل في اقتناص الوصافة بعد الخسارة أمام السياسي

ضيع فريق إتحاد العاصمة منصب الوصافة بعد الخسارة القاسية أمام فريق شباب قسنطينة بهدفين مقابل هدف في لقاء متأخر عن الجولة التاسعة.

وسجل الهدف الوحيد لفريق إتحاد العاصمة أكرم جحنيط فيما سجل ثنائية الشباب كل من عبد النور بلحسيني وبراهيم ديب.

و كسر إتحاد العاصمة سلسلة الفوز بخمسة مباريات متوالية، خلال مواجهة اليوم ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن اتليتيك بارادو صاحب المركز الثالث.

كما رفع السياسي رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الخامس.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–