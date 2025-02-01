إتحاد العاصمة يفشل في تحقيق الفوز لثالث مباراة على التوالي

فشل نادي إتحاد العاصمة، اليوم السبت، في تحقيق الفوز لثالث مباراة على التوالي، في الرابطة المحترفة.

واكتفى النادي العاصمي بالعودة بنقطة من ميدان ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، عند حلوله ضيفا أمام أولمبيك أقبو، في إطار تسوية رزنامة الجولة 12 من الرابطة المحترفة، بعد أن إنتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

ليفشل الفريق، تحت إشراف التقني التونسي، نبيل معلول، في الفوز لثالث مباراة على التوالي، بعد خسارة “الداربي” أمام الغريم مولودية الجزائر، والتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة أمام أتلتيك بارادو.

ورفع الإتحاد رصيده للنقطة الـ22 في المركز السادس في الترتيب العام من الرابطة المحترفة، فيما رفع أولمبيك أقبو رصيده للنقطة الـ18 في المركز العاشر.