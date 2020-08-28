إتحاد العاصمة يفوز بقضية الداربي أمام الـ TAS

فاز فريق إتحاد العاصمة بقضية الداربي العاصمي لدى لمحكمة الرياضية الدولية الـ TAS ، حسب ما.

وكان فريق سوسطارة قد تقدمى بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية, بعدما تم خصم 3 نقاط من رصيده وإحتساب خسارته على البساط أمام مولودية الجزائر عقب مقاطعته الداربي العاصمي بسبب برمجتها في أيام الفيفا, وإستدعاء لاعبه مؤيد اللافي إلى المنتخب الليبي.

وقال اللاعب السابق لفريق سوسطارة محمد حمدود في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم الجمعة:

“الحمد لله اليوم أبشركم بأن فريق إتحاد العاصمة قد فاز بقضية الداربي أمام محكمة لوزان بإسترجاع النقاط الثلاثة، وإعادة المباراة… صحيح أن هذه النقاط لن يكون لها أي فائدة لكنها رد الإعتبار أمام الضخص الذي قال لنا يوما “كملو فالرجلة تاعكم”.