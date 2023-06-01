إتحاد العاصمة يفوز بكأس الجمهورية لأقل من 19 سنة

توّج فريق اتحاد العاصمة بكأس الجمهورية 2023 لأقل من 19 سنة على حساب مولودية سعيدة.

ومنح رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف الكأس لقائد الفريق العاصمي بعد المباراة مباشرة وسط فرحة عارمة.

كما قال مدرب سوسطارة لأقل من 19 سنة عن التتويج “سعيد جدا، فزنا بالصدق والنية وعملنا بشكل جيّد، فزنا بالبطولة قبل شهر، وأكدّنا مجدّدا، أذكركم جيّدا بلاعبي اقل من 19 سنة في فريقنا مستقبلا”.

وختم مدرب أبناء البهجة “كأني املك لاعبي المنتخب الوطني، أنصح بحماية اللاعبين وتقديم المساعدة ليصبحوا مستقبل الفريق”.

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