إتحاد العاصمة يفوز على إتحاد خنشلة بثنائية نظيفة

تمكّن فريق إتحاد العاصمة من الإطاحة بمضيفه اتحاد خنشلة بملعب 5 جويلية الأولمبي بثنائية مقابل صفر من إمضاء عليلات وبن زازة.

وردّ المدرب عبد الحق بن شيخة و لاعبيه الاعتبار لنفسهم بعد الخسارة القاسية في المباراة الماضية أمام وفاق سطيف التي ادخلت الشك في نفسية اللاعبين.

وعرف مباراة اليوم غياب التركيز بالنسبة لبعض اللاعبين خاصة من جانب ابناء سوسطارة.

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