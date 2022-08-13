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الرياضة

إتحاد العاصمة يفوز على النادي الإفريقي بثلاثية نظيفة

بقلم عزيز طالبي
إتحاد العاصمة يفوز على النادي الإفريقي بثلاثية نظيفة
اتحاد العاصمة
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تمكّن اتحاد العاصمة من الفوز على النادي الإفريقي بثلاثية مقابل صفر في المباراة الاستعدادية للموسم الجديد بتربص تونس.

و تمكن المهاجم بوسليو من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، في حين سجّل مزيان الهدف الثاني في الدقيقة 21.

كما اختتم محيوص المهرجان التهديفي حينام سجّل الهدف الشخصي له في الدقيقة 56 عن طريقة ضربة جزاء.

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