إتحاد العاصمة يفوز على الوفاق بسيناريو مجنون

فاز سهرة اليوم الخميس فريق إتحاد العاصمة على الضيف وفاق سطيف بثنائية لهدف وحيد في مباراة مجنونة.

جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين دون حضور الجمهور المعاقب لحساب الجولة الأولى من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

ضيع ربيع مفتاح ركلة جزاء لسوسطارة في الدقيقة ال4 قبل أن يتقدم الحبيب بوقلمونة للوفاق في الدقيقة ال33 من ركلة جزاء.

هذا الآخير ضيع ركلة جزاء آخرى للضيوف في الدقيقة ال44 ليعود مفتاح ويُعدل للفريق العاصمي في الدقيقة ال45+1.

ومنح خمايسية الفوز لأشبال المدرب بلال دزيري في الدقيقة ال94.