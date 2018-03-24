إتحاد العاصمة يفوز وديا على بارادو بـ4-3

فاز اتحاد العاصمة، أمس الجمعة، على الجار نادي بارادو، بنتيجة 4-3، في مباراة ودية نشطها الفريقان، مستغلين توقف البطولة الوطنية.

واستغل مدرب إتحاد العاصمة، ميلود حمدي، هذه المباراة، لإشراك لاعبيه الذين يعانون من نقص المنافسة هذا الموسم، لمنحهم فرصة إظهار إمكانياتهم.

حيث أشرك حمدي 16 لاعبا في هذه المباراة، بإجرائه لخمسة تغييرات، أين أشرك كل من برفان، بن غيث، بن حمودة، عرجي وحامية.

وسجل أهداف هذه المبارات من جانب الإتحاد، كل من فوزي يايا، في مناسبتين، إضافة لعكاشة حمزاوي، ومحمد أمين حامية. بينما وقّع لوصيف ثنائية لبارادو، ليضيف بوزو الهدف الثالث.

من جهته استغل نادي بارادو، هذه المواجهة الودية، للحفاظ على ريتم المنافسة، قبل استئناف مشواره في البطولة الوطنية.