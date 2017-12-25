إتحاد العاصمة يقدم بودربال وعرجي رسميا

قدم إتحاد العاصمة صباح اليوم الإثنين، لاعباه الجديدان رفيق بودربال ووليد عرجي، بعدما عادا رسميا إلى سوسطارة في الميركاتو الشتوي.

حيث أكد بودبال، خلال الندوة الصحفية أنه عانى من بعض المشاكل في بيته ما جعله يغادر الفريق العاصمي الموسم الماضي متجها إلى فرنسا.

وقال: “لم أكن ارغب في مغادرة الإتحاد، ولكن كانت لدي بعض المشاكل في المنزل، 9 أشهر لم أكن هنا”.

وأضاف: “اشتقت كثيرا للفريق ولكرة القدم وقررت العودة، وبامكاني العودة إلى مستواي دون مشكل وساكون في الموعد”.

بينما أكد عرجي الذي كان معارا إلى النصرية منذ الموسم الماضي، وأنه لم يجد أي صعوبة في الإندماج لأن هذا الفريق البذي تربيت فيه”

وتابع: “لعبت كل اللقاءات مع النصرية الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم حدثت لي مشاكل مع الادارة”.

وأضاف: “سأضع خبرتي التي اكتسبتها في النصرية مع فريقي وفوق أرضية الميدان ونديرو عام شباب”