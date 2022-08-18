إتحاد العاصمة يقرر استقبال المنافسين بملعب الدار البيضاء

كشفت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عن قرار استقبال المنافسين في ملعب الشهيد عمر بن رابح بالدار البيضاء في العاصمة.

كما قدّمت إدارة سوسطارة شكرها عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” إلى مسؤولي السلطات المحلية لمقاطعة الدار البيضاء للتسهيلات التي قدمت لها.

وأشارت إلى أن المباريات التي يحتضنها ملعب الدار البيضاء ستكون بحضور الجمهور.

كما ختمت في بيانها، أن العودة إلى الاستقبال بملعب عمر حمادي ببولوغين سيجسّد على أرض الواقع بعد الانتهاء من الأشغال.

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