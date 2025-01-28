إتحاد العاصمة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيك بارادو

فشل نادي اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، في العودة إلى سكة الانتصارات في الرابطة المحترفة، بعد الخسارة في “الداربي” الأخير أمام مولودية الجزائر.

واكتفى اتحاد العاصمة بالتعادل بهدف في كل شبكة، أمام منافسه نادي أتلتيك بارادو،. في مواجهة مؤجلة عن الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة.

ليفشل بذلك الفريق الأسود والأحمر في الارتقاء لأحد مراكز “البوديوم”. إذ حقق نقطة وحيدة في اللقاء رفعت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

فيما رفع نادي أتلتيك بارادو رصيده للنقطة الـ23 في المركز الرابع لترتيب الرابطة المحترفة.