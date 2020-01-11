إتحاد العاصمة يلجأ لمحكمة لوزان

لجأ نادي إتحاد العاصمة، وبصفة رسمية، لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية، من أجل إسترجاع ما وصفه بـ”حقه”.

وأوضح الحساب الرسمي للفريق العاصمي، بأنه طعن في القرار التحكيمي الصادر عن المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في قضية الداربي.

وقامت إدارة سوسطارة بإستئناف القرار التحكيمي الصادر عن المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في القضية عدد 92\19 بين الإتحاد الرياضي لمدينة الجزائر ضد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة .

هذا وقد وقع إستلام وصل الإستئناف من محكمة التحكيم الرياضية بلوزان بتاريخ 08 جانفي 2020 كما سدد الفريق تكاليف تسجيل القضية بمبلغ ألف أورو (1000€) صبيحة يوم 09 جانفي 2020.