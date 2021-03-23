إتحاد العاصمة ينتظر رد الرابطة بخصوص “بيلام”

كشفت إدارة إتحاد العاصمة، أنه راسلت الرابطة المحترفة في مناسبتين من أجل الفصل في إمكانية مشاركة “بيلام” من عدمها في الداربي.

وأكدت إدارة إتحاد العاصمة في بيان نشر على الصفحة الرسمية للفريق أنها راسلت رابطة مدوار يومي 16 مارس و22 مارس.

وجاء في البيان:

“تعلم إدارة اتحاد العاصمة أنصارها الاعزاء بخصوص مشاركة اللاعب حامد بيلام في لقاء الداربي بين اتحاد العاصمة و مولودية الجزائر المقرر يوم الجمعة 26 مارس 2021 بملعب بولوغين ان الإدارة لا زالت تنتظر رد رابطة كرة القدم المحترفة التي راسلتها المرة الأولى بتاريخ 2021.03.16 والمرة الثانية بتاريخ 22-03-2021 “.

“سنوافيكم بآخر الأخبار حول هذه القضية لاحقاً”.

يذكر أن إتحاد العاصمة تعاقد مع النجم البوركينابي في الميركاتو الاستثنائي وقبل الداربي الذي كان مبرمجا يوم 7 فيفري الماضي.