إتحاد العاصمة ينجح في تأهيل المستقدم الجديد بونفيس بيمينييمانا

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن نجاحها في تأهيل المهاجم الجديد للفريق، بونفيس بيمينييمانا كالاب، لدى لجنة تنظيم اللاعبين التابعة لـ “الفاف”.

وتم تأهيل اللاعب البورندي، بعد دراسة الطلب الذي تقدمت به إدارة سوسطارة على مستوى الفاف. ليكون المستقدم الجديد معنيا باللقاء القادم خارج الديار أمام مولودية البيض.

وكان المهاجم البورندي قد اندمج في التحضيرات رفقة اللاعبين منذ 16 فيفري الجاري، بشكل تدريجي. وهو الذي وقع على عقده مع النادي العاصمي يوم 5 فيفري، ويستمر إلى غاية 31 جانفي من عام 2026، مع إمكانية التجديد.

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