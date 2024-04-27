إتحاد العاصمة ينسحب من مواجهة نهضة بركان !

يتجه نادي إتحاد العاصمة، من الإنسحاب بشكل مؤكد، من مباراة إياب الدور نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

بسبب إصرار مسؤولي النادي المغربي، على خوض مواجهة الغد الأحد، المباراة بقمصان برتقالية تحمل خريطة وهمية لاتحترم سيادة دولة الجزائر.

حيث خلص الإجتماع التقني قبل المباراة بين الفريقين بمصادقة محافظ اللقاء على خوض منافس الإتحاد بقمصان تحمل خريطة وهمية.

وكان كل من المناجير الرياضي توفيق قريشي والمدير العام للإتحاد كمال حسينة، قد أدليا بتصريحات كشفا من خلالها، بأن نادي إتحاد العاصمة، سينسحب من المواجهة في حال إصرار مسؤولو نادي نهضة بركان، خوض المواجهة بقمصان تحمل خريطة وهمية لاتحترم سيادة دولة الجزائر.